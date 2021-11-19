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مصر.. مصرع 7 أشخاص في حادث مأساوي

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 7 أشخاص في حادث مأساوي
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لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة تمناية واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد على بعد 60 كيلو متر من مطار أسيوط.

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وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا يفيد "بانقلاب سيارة تمناية واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد بعد مطار أسيوط بحوالى 60 كيلو، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتم نقل عدد سبع جثث مجهولي الاسم والهويه لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة"،

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

المصدر: اليوم السابع

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