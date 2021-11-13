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مصر..حريق "عين شمس" يتسبب في حادثة مأساوية وأليمة

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مصر..حريق
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الحماية المدنية المصرية تكافح حريقا في الجيزة
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شهدت منطقة عين شمس المصرية، مساء أمس الجمعة، حادثة مأساوية، حيث لقيت 3 شقيقات صغيرات ( أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات)، مصرعهن نتيجة حريق بشقتهم السكنية.

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وفي التفاصيل، سمع المتواجدون في شارع "مسجد عبد الرحمن"، صراخا واستغاثات، بسبب دخان تصاعد من شرفة شقة سكنية، وتوجهوا نحو الشقة لمحاولة السيطرة على الحريق.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن أحد الشهود قوله: "كل واحد جاب طفايات الحريق من داخل المحلات، وشاركنا في عملية الإخماد، وأبلغنا الحماية المدنية التي حضرت بعد 3 دقائق".

وأضاف الشاهد: "عرفنا بوجود 3 أطفال داخل الشقة، وحاولنا الدخول، لكن شدة النيران، منعت الوصول إليهم، حاولت أنا بكل الطرق، جبت بطانية واتغطيت بيها ووضعتها على جسمي للدخول، لكن ألسنة اللهب كانت مرتفعة جدا..المشهد كان صعبا، وملحمة الواحد كان بيخوضها عشان إنقاذ الأطفال.. أمهم كانت في المستشفى للفحص الطبي بسبب تعرضها لوعكة صحية وطلبت من ابنتها الكبرى بأن ترعى أشقاءها لحين عودتها، وعند عودتها تفاجأت باحتراق الشقة ووفاة بناتها الثلاث".

هذا وحضر رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء على الفور، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من 5 طوابق.

وجرى نقل الفتيات الثلاث اللواتي لفظن أنفاسهن الأخيرة مختنقات من شدة الأدخنة التي ملأت المكان أثناء نومهن في غرفتهن، بواسطة سيارات الإسعاف فور حضورها، إلى أحد المستشفيات.

المصدر: "الوطن"

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