رجل أعمال ليبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة - فيديو

أكد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الليبية حسن طاطاناكي أن "غياب ضمير المسؤولين سبب الأزمات التي يعاني منها المواطن"، معتبرا أن "الرئاسة لا تتطلب شخصا عبقريا أو إداريا فذا".

وقال في فيديو عبر "فيسبوك"، إنه "من المهم أن يقرر الشعب مصيره واتخاذ القرار الأنسب، ومن ثم ستكون ليبيا دولة ديمقراطية"، محذرا من أن يكون "التقييم بناء على الجهوية أو التيارات السياسية، بل يجب اختيار من يحمل ضميرا، فليبيا فوق الجميع وللجميع".

وأضاف: "من يختاره الشعب سنكون كلنا معه"، مشيرا إلى أن "الوضع مأساوي في ليبيا من قلة تعليم وصحة وأمن وأمان وطوابير طويلة من أجل السيولة".

وتساءل: "إلى أين تمضوا بنا، وإلى متى يتحمل المواطن هذه الظروف؟".

وأضاف أن "الليبيين ليس لديهم مشاكل بينهم وبين بعضهم البعض"، معتبرا أن "من خلق المشاكل هم المسؤولون الذين يرددون مصطلحات مثل غرب وشرق وجنوب وكأن هذه المناطق دول مختلفة".

وشدد طاطاناكي على "ضرورة التخلص من المرتزقة المنتشرين في كل مكان بالغرب والشرق والجنوب، فالوضع لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك".

وأعلن طاطاناكي عن تقديمه أوراق ترشيحه لانتخابات الرئاسة المزمعة في ديسمبر المقبل.



المصدر: "بوابة الوسط"