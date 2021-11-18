الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران أهرامات مصر - صور

اعتبر قصر "كلارنس هاوس" الملكي البريطاني أن زيارة ولى العهد الأمير تشارلز أمير ويلز وعقيلته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول إلى الأهرامات المصرية، تعد لحظة استثنائية في التاريخ.

ونشر القصر على "تويتر" مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.



كما نشر صورا للأمير والدوقة خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته لهما يصحبها تعليق: "ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر، في قصر الاتحادية".

A delightful welcome from The President and First Lady of Egypt at Al-Athadia Palace. pic.twitter.com/HEI6Vcume7 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 18, 2021



وأجرى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، يرافقهما الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، جولة داخل الجامع الأزهر.

وتفقد الحلقات الدراسية المصغرة داخل الجامع، وتبادل حوارات معمقة مع الأساتذة والطلبة والطالبات حول أفكارهم عن التناغم والتسامح بين الأديان.

المصدر: "اليوم السابع" + "قصر كلارنس هاوس – تويتر"