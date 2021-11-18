 
مباشر

قطر.. افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ44 للقفز المظلي "السيزم 2021" - فيديو

أخبار العالم العربي

قطر.. افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ44 للقفز المظلي
twitter.com
الفريق المظلي القطري المشارك في بطولة العالم العسكري الـ44 للقفز المظلي "السيزم"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrld

أعلنت قطر عن افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ44 للقفز المظلي "السيزم" برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.

وأقيمت مراسم رفع علم البطولة والتي ستستمر حتى الـ29 من نوفمبر الجاري، وقدم عرض جوي للقوات الجوية الأميرية بمختلف منظوماتها، بالإضافة إلى طائرات كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية.

وجرى استعراض ألوية وآليات القوات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الآليات والمعدات التي تم تجهيزها لدعم اللواء الأمني في عمليات الأمن الداخلي الخاص بحماية وتأمين فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفي نهاية مراسم الافتتاح أقيم استعراض قفز مظليي القوات الخاصة المشتركة من ارتفاع 10 آلاف متر.

وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة.


المصدر: "الشرق القطرية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا