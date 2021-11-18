قطر.. افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ44 للقفز المظلي "السيزم 2021" - فيديو

أعلنت قطر عن افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ44 للقفز المظلي "السيزم" برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.

وأقيمت مراسم رفع علم البطولة والتي ستستمر حتى الـ29 من نوفمبر الجاري، وقدم عرض جوي للقوات الجوية الأميرية بمختلف منظوماتها، بالإضافة إلى طائرات كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية.

بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي (السيزم) التي انطلقت في قطر نسختها الـ44 تجري بمشاركة عالمية كبيرة تشمل 438 لاعبا من 40 دولة، وبهذه المناسبة نتمنى التوفيق للمشاركين والمنظمين ..

كما نبارك لفريق مظلي القوات الخاصة المشتركة دخول موسوعة جينس للمرة الثالثة 🇶🇦 ..@MOD_Qatarpic.twitter.com/e77BSt2TDC — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 18, 2021

وجرى استعراض ألوية وآليات القوات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الآليات والمعدات التي تم تجهيزها لدعم اللواء الأمني في عمليات الأمن الداخلي الخاص بحماية وتأمين فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفي نهاية مراسم الافتتاح أقيم استعراض قفز مظليي القوات الخاصة المشتركة من ارتفاع 10 آلاف متر.

وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة.

فيديو.. جانب من افتتاح بطولة العالم العسكرية 44 للقفز المظلي (السيزم ) ٢٠٢١ pic.twitter.com/KHShZJp1q8 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 18, 2021



المصدر: "الشرق القطرية"