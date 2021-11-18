الرئيس الأسد يبرق لزعيم خليجي

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني الـ51 للسلطنة.

وقال الأسد في برقية التهنئة إن العلاقات الثنائية بين سوريا وسلطنة عمان "كانت على الدوام علاقات متميزة واستثنائية"، وأضاف الأسد: "نحن ننظر بارتياح كبير للتطور المستمر لهذه العلاقات وفي جميع المجالات بما يعزز الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والعماني"

وتابع: "نتمنى دوام النجاح والتوفيق في جهودكم الحثيثة من أجل رفعة بلادكم وتقدمها".

وختم البرقية بتمنياته لسلطان عمان "بموفور الصحة والخير والهناء.. ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار".

المصدر: "سانا"