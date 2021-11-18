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أمير قطر يغرس الشجرة رقم 600 ألف (صورة)

أخبار العالم العربي

أمير قطر يغرس الشجرة رقم 600 ألف (صورة)
Reuters
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم بغرس شجرة السدرة إيذانا منه بتدشين مشروع حديقة متحف الأطفال "دد" التابع لمتاحف قطر.

ونشر أمير قطر تغريدة على صفحته في "تويتر" مرفقا بها صورة وهو يقوم بغرس شجرة السدرة وكتب في التغريدة: "شاركت اليوم بغرس شجرة السدرة إيذانا بإطلاق مشروع حديقة متحف الأطفال "دد"، وهي الشجرة الـ600 ألف ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة في قطر. وأضاف تميم بن حمد "كالشجر الصغير الذي يشتد بالرعاية عوده، تهدف مبادراتنا لتكوين بيئة تحافظ على قيمنا القطرية والعربية وتغرس في أطفالنا روح الأصالة والصبر والعطاء".

أمير قطر يغرس الشجرة رقم 600 ألف (صورة)

وعقب ذلك استمع أمير قطر، إلى شرح حول أهداف مبادرة زراعة مليون شجرة ومشروع حديقة متحف الأطفال وما يتضمنه من أنشطة متنوعة وبرامج محفزة وتفاعلية واستكشافية.

المصدر: RT+"الشروق" القطرية

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