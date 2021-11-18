الجزائر.. إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، إلغاء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي "السانكيام".

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وقال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية المخصصة لتقييم الدخول الاجتماعي 2021 2022، إنه سيتم رفع رهان تحسين نوعية التعليم وإدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة لا سيما في الطور الابتدائي.

وأوضح أن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، جاء بعد دراسة معمقة ومستفيضة لجدول البيداغوجية والتعليمية والتنظيمية لذات الإمتحان.

وأضاف "يتعين العمل على توفير الظروف الجيدة لضمان تمدرس ناجح. وهذا لن يتأتى إلا بمدرسة نوعية تضمن تكافؤ الفرص. حيث تم إستلام 473 مؤسسة جديدة، كما أن القطاع إستفاد من 31 ألف منصب مالي جديد. واستصدار رخصة لاستغلال القوائم الإحتياطية".

وشدد وزير التربية على مدراء القطاع، بضرورة تحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين. وتبسيط الإجراءات الادارية وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات التربوية قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات.

المصدر: "النهار"