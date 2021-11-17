تبون يعين رئيسا للمحكمة الدستورية

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه "تطبيقا للمواد 91 و186 و188 من الدستور، وقع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية".

وأضاف البيان أن "المعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية هم عمر بلحاج، رئيسا، وليلى عسلاوي، عضوا، وبحري سعد الله، عضوا، ومصباح مناس، عضوا".

كما ضمت المحكمة الدستورية منتخبين وأساتذة قانون دستوري هم "جيلالي ميلودي، وأمال الدين بولنوار، وفتيحة بن عبو، وعبد الوهاب خريف، وعباس عمار، وعبد الحفيظ أوسوكين، وعمار بوضياف، ومحمد بوفرطاس".

يذكر أن المحكمة الدستورية عبارة عن "مؤسسة دستورية رقابية مستقلة" جرى استحداثها في التعديل الدستوري لعام 2020.

المصدر: RT