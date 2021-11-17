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بالفيديو.. لحظة محاولة طعن جنديين إسرائيليين في القدس القديمة

أخبار العالم العربي

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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة قيام شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بمحاولة طعن جنديين إسرائيليين في طريق الواد بالقدس الشرقية.

ونقل الجنديان الإسرائيليان الجريحان إلى مستشفى هداسا في القدس بحسب فرق الإسعاف.

وأوضح بيان الشرطة أن عنصرين من حرس الحدود "طُعنا" قرب مدرسة تلمودية في طريق الواد في القدس الشرقية. 

وأكد ناطق باسم الشرطة في اتصال مع وكالة "فرانس برس" أن القوى الأمنية أردت المهاجم البالغ من العمر 16 عاما، وهو من سكان القدس الشرقية.

المصدر: وكالات

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