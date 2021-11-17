سوريا.. مستشفى في درعا يستلم مساعدات إنسانية روسية

استلم المستشفى في مدينة درعا السورية شحنة مساعدات إنسانية روسية، أرسلتها إدارة شؤون الرئيس الروسي.

وقال فلاديمير لونكوف، مدير دائرة الإمدادات المادية والتقنية في إدارة شؤون الرئيس الروسي، الأربعاء: "اليوم تم إيصال المساعدات الإنسانية التي تضم ألف حزمة غذائية لألف عائلة. وهي تكفي لعائلة واحدة لمدة أسبوع".

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وأضاف أن شحنة المساعدات تضم أيضا مولد طاقة يعمل بوقود الديزل، بقوة ألف كيلوواط، وهو قادر على ضمان عمل المستشفى والمعدات فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن ضمان الكهرباء يعتبر إحدى القضايا الرئيسية في المدينة، ويحتاج المستشفى إلى الطاقة الكهربائية باستمرار.

المصدر: "نوفوستي"