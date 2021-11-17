على زيدان يقدم مستندات ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

تقدَّم رئيس الوزراء الليبي الأسبق، علي زيدان، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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وسلّم زيدان صباح الأربعاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وكان علي زيدان قد انتخب من قبل المؤتمر الوطني العام في أكتوبر من عام 2012 رئيسا للوزراء، وبقي في منصبه حتى مارس 2014، حين حجب المؤتمر الوطني عن حكومته الثقة، وكلّف عبد الله الثني بتسيير الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للحكومة.

وينضم زيدان حتى الآن إلى عدد ممن قدموا أوراقهم للمفوضية الليبية العليا للانتخابات، سعيا للدخول في السباق على منصب الرئيس، أبرزهم حتى الآن سيف الإسلام معمر القذافي وخليفة حفتر.

المصدر: RT