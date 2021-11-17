مستشار السيسي يكشف مستجدات الوضع الوبائي في مصر بعد لقائه الرئيس المصري

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر أعلى بكثير مما تعلنه وزارة الصحة والسكان.

إقرأ المزيد

وأوضح أن الأرقام الرسمية المعلنة هي التي تم تسجيلها في مستشفيات وزارة الصحة والسكان فقط، لكن هناك حالات أخرى كثيرة تُعالج خارج هذا الإطار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحالات البسيطة والمتوسطة ليست في حاجة لدخول المستشفيات.

وأضاف تاج الدين، أن الوفيات التي تُرصد يوميًا لا تعني أن المريض أصيب بالفيروس في هذا اليوم: "ممكن يبقى المريض موجود في المستشفى منذ أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، ويتوفى، وليس مصابا اليوم"، وقد تمثل هذه الوفيات بداية الإصابة في الموجة الرابعة، 85% من الحالات تُشفى بالعلاج المنزلي أو المتابعة المنزلية".

وأوضح مستشار رئيس مصر لشؤون الصحة والوقاية، أن الـ15 % الآخرين، من بينهم 10% يدخلون للمستشفيات، و 5% يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، وأغلب الوفيات من هذه النسبة الـ 5%. كما رد المستشار على سؤال بخصوص موعد انتهاء الموجة الرابعة: "والله نتمنى تخلص بكره، بس لم نصل لذروة الموجة الرابعة بعد، لازم عدد الإصابات يثبت عند حد معين وبعدين ينزل، وكمان فيه دول الآن تتحدث عن الموجة الخامسة من الفيروس".

وتابع: "دولة أو اثنتين اللي بدأت تطعيم الأطفال بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، إحنا لازم في الأول نتأكد تمامًا من الجرعة المناسبة، بيتكلموا على ثلث جرعة للكبار، إحنا بنشوف ثلث المحتوى، ولا ثلث المادة الفعالة، دي حاجات تدرس بدقة علمية شديدة جدا، لازم نتأكد من الأمان ونتأكد كمان أن الجرعات اللي محتاجينها لهذه الفئة التي تبلغ ملايين تكون متوافرة".

المصدر: صدى البلد