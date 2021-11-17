"الحشد الشعبي": انطلاق عملية أمنية لملاحقة "داعش" بشرق بحيرة حمرين
Reuters
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أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" بشرق بحيرة حمرين في محافظة ديالى العراقية.
وقالت مديرية الحشد الشعبي في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد أطلقت عملية أمنية من أربعة محاور شرق بحيرة حمرين في المنطقة المحصورة بين سلسلة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة، بمساحة تبلغ 130 كم مربع.
وأوضحت أن "العملية تهدف لملاحقة فلول "داعش" وتفتيش المنطقة وتأمينها، وشاركت في تنفيذ العملية الألوية، الأول والرابع و20 و110".
المصدر: السومرية نيوز
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