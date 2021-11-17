استطلاع رأي.. سعيد في الصدارة رغم تراجع الثقة والغنوشي أكثر الشخصيات الفاقدة لها

أظهر استطلاع للرأي أنه رغم تسجيل تراجع للثقة في الرئيس التونسي قيس سعيد، لا يزال يحتل الصدارة، فيما تصدر زعيم حركة النهضة راشد الغوشي قائمة الشخصيات الفاقدة للثقة.

وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" وصحيفة "المغرب" لشهر نوفمر الجاري، تراجعت نسبة الثقة الكبيرة في رئيس قيس سعيد وفي رئيسة الحكومة نجلاء بودن لشهر نوفمبر 2021.

وأظهر الاستطلاع أن سعيد لا يزال يتصدر القائمة بنسبة 66%، تليه نجلاء بودن بـ 35%، ثم القايدي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي 20%، تليه رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي 18%.

في المقابل تصدر راشد الغنوشي قائمة أكثر الشخصيات السياسية التي انعدمت فيها الثقة كليا بنسبة 82%، ثم نبيل القروي بنسبة 81%.

المصدر: جوهر إف إم