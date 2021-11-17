مصر.. الحكم على زياد العليمي و5 آخرين في قضية "نشر الأخبار الكاذبة"

تصدر محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، الحكم على المحامي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وضمت القضية 957 لسنة 2021، زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

المصدر: RT