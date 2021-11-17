الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح في مناقصة
قال تجار أوروبيون في تقديرات أولية اليوم الأربعاء إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى ما لا يقل عن 600 ألف طن من قمح الطحين من منشأ اختياري، في مناقصة دولية أمس الثلاثاء.
وذكر التجار أن التقديرات لسعر الشراء تدور حول 382.50 دولار و 384 دولارا للطن، شاملا تكلفة الشحن، وهي مماثلة أيضا لتقديرات مساء الثلاثاء. ومن المتوقع صدور المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار في وقت لاحق.
وهذه الكمية مماثلة لتقديرات تجار بعد إغلاق المناقصة. غير أن بعض التقديرات للكميات المشتراة كانت أكبر، ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل لاحقا.
ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات التجار.
وفي وقت سابق، طلبت الجزائر شراء قمح للشحن على 3 فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، في الفترة بين 16-31 ديسمبر 2021، وفي الفترة بين 1-15 يناير و16-31 يناير من عام 2022.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.