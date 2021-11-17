مصر تسجل 941 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة
Reuters GHA/JOF
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سجلت وزارة الصحة المصرية 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة بالمرض يوم الثلاثاء.
وتشير الأرقام المسجلة إلى استقرار في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 946 إصابة و68 وفاة.
وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 345848، من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و19636 حالة وفاة".
المصدر: "رويترز"
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