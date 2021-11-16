حكومة العراق تصادق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من "الفيول أويل" إلى لبنان

صادقت الحكومة العراقية على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية من زيت الغاز لتوليد الكهرباء، في ظل معاناة اللبنانيين من تفاقم أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني قوله إن "الحكومة صدقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز".

إقرأ المزيد

ويعاني لبنان من أزمة طاقة حادة وانقطاعات يومية في التيار الكهربائي وسط ضائقة مالية واقتصادية حادة.

المصدر: "رويترز"