القاهرة تتوقع بدء إمدادات الغاز المصري إلى لبنان بحلول 2022

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا إلى لبنان، بحلول أوائل العام المقبل 2022.

وعلى هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي، أكد الملا أن "مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع ما يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل" مشيرا إلى "أننا نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب".

يذكر أنه بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أعلن في أكتوبر الماضي، أن الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيمول هذا المشروع.

المصدر: صحيفة "النهار" + RT