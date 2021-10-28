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وزير الطاقة اللبناني: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لمشروع الكهرباء عبر سوريا

مال وأعمال

وزير الطاقة اللبناني: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لمشروع الكهرباء عبر سوريا
Reuters
صورة تعبيرية
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صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الخميس، بأن الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيمول المشروع.

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وقال وزير الطاقة اللبناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

يتبع..

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