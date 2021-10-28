اتفاق نهائي بين لبنان والأردن وسوريا لنقل الكهرباء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rm0g
قال لبنان والأردن وسوريا، اليوم الخميس، إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.
وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات شديدة على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.