مصر.. تحركات بأمر من السيسي لإنقاذ أسوان

وصلت قوافل "تحيا مصر" إلى القرى المتضررة من السيول في محافظة أسوان بمصر، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وتفقد محافظ أسوان، أشرف عطية، الحافلات التي تحمل المساعدات والتي سيتم توزيعها على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة شهدت سقوط السيول عليها مساء الجمعة الماضى.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالحصر الأولى الذي قامت به اللجان الفنية لتحديد المستحقين لهذه المساعدات التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم هذه الأسر لإزالة آثار واحتواء تداعيات هذه الكارثة الطبيعية نتيجة المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله .

وأوضح المحافظ أن عملية التوزيع ستقوم على استلام الجمعيات الأهلية لهذه المساعدات وتوزيعها بكل شفافية وعدالة ونزاهة وبعيداً عن أي مجاملات، بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعى، التي ستقوم أيضاً بصرف إعانات عاجلة بواقع ألفي جنيه لكل أسرة، بجانب 250 جنيها إعاشة لكل فرد، بالإضافة إلى المساعدات العينية من المواد الغذائية والمفروشات، لتخفيف المعاناة عن المتضررين.

المصدر: الأهرام