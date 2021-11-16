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المشير خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

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المشير خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
Reuters Esam Omran Al-Fetori
المشير خليفة حفتر
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أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لـ"قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة".

وقال المشير خليفة حفتر بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".

وأضاف: "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها"، مؤكدا أن "ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها".
 وأكمل: "أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة".

المصدر: RT

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