مصر.. وزارة الصحة تصدر تحذيرا بعد يوم من تطبيق منع الموظفين غير المطعمين من الالتحاق بأعمالهم

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبد الغفار، المواطنين، من الإحجام عن الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

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وفي مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، أكد حسام عبد الغفار أن "المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدون أعذار طبية، سيتم منعهم من دخول المصالح الحكومية بداية من 1 ديسمبر المقبل".

وأضاف: "نريد أن تعود الحياة لطبيعتها قبل انتشار فيروس كورونا، والعالم أجمع على أهمية اللقاح في التعامل مع الجائحة، والدولة المصرية تريد صالح المواطن، في ظل هذه الجائحة".

وفي إطار حديثه عن بدء تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا لأماكن العمل، أشار المتحدث باسم الصحة أنه "لم تكن هناك صعوبات في تطبيق هذا القرار".

المصدر: "اليوم المصري"