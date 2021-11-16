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"الجزيرة" تعلن الإفراج عن مدير مكتبها المحتجز في السودان

أخبار العالم العربي

Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
الاحتجاجات في السودان
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أعلنت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، صباح البوم الثلاثاء، أن السلطات السودانية أطلقت سراح مدير مكتبها في الخرطوم، المسلمي الكباشي.

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وكانت قناة "الجزيرة" القطرية قد أشارت يوم الأحد الماضي إلى أن قوة أمنية داهمت منزل مدير مكتبها في السودان، المسلمي الكباشي، واعتقلته.

وعلى صعيد آخر أعلنت نقابة أطباء السودان أن محتجين اثنين توفيا، أمس الاثنين، في مستشفى متأثرين بجراح أصيبا بها بعد إطلاق النار عليهما من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات السبت الماضي المناهض لسيطرة الجيش على السلطة.

المصدر: "رويترز" + RT

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