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إسبانيا تستقبل أول ناقلة غاز مسال من الجزائر بعد وقف استخدام الأنبوب العابر للمغرب

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إسبانيا تستقبل أول ناقلة غاز مسال من الجزائر بعد وقف استخدام الأنبوب العابر للمغرب
Globallookpress
ناقلة غاز مسال -أرشيف-
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وصلت أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجزائرية إلى جنوب إسبانيا بعد 15 يوما من وقف استخدام أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" المار عبر المغرب، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأفادت قناة "كانال سور" (تلفزيون الجنوب الإسباني) بأن ناقلة جزائرية عملاقة للغاز الطبيعي المسال، رست قبل أيام في ميناء هويلفا جنوب المملكة، لتزويد البلاد بكميات من الغاز المسال.

ولفتت إلى أن ناقلة الغاز الجزائرية أفرغت حمولتها بميناء هويلفا الذي توجد به ثاني أكبر محطة في البلاد لتحويل الغاز المسال.

وأظهرت مواقع تتبع السفن أن ناقلة الغاز الجزائرية "الوقارطة" قد غادرت ميناء ساغونتو الإسباني يوم الاثنين في حدود الساعة الـ11 صباحا، ما يعني أنها أفرغت حمولة جديدة بميناء ساغونتو الذي يتوفر على منشأة لشركة "ساغاس" الإسبانية المختصة في تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية.

وكانت السلطات الجزائرية تعهدت بإمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال على متن أسطول البواخر، إضافة لقدرات نقل أنبوب "ميدغاز" المباشر بين البلدين.

المصدر: "الشروق"

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