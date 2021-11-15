الأمم المتحدة تعلق على ترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة في ليبيا

قالت الأمم المتحدة إن مفوضية الانتخابات الليبية ستحسم بنفسها القضايا المتعلقة بالموافقة على ترشح الأشخاص لانتخابات الرئاسة.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن ندعم كالسابق السلطات الليبية في تحضيرها للانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وأضاف أن "بعثة الأمم المتحدة موجودة على الأرض وتتعامل مع كافة الأطراف الليبية المعنية للمساعدة على تحقيق التوافق بشأن تنظيم تصويت شامل ذي مصداقية وفي الوقت المناسب".

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وأكد أن "من صلاحيات مفوضية الانتخابات الليبية قبول وثائق الترشح من المرشحين وتحديد معايير تجاوب المرشحين مع الإطار القانوني".

يذكر أن مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت في صفحتها على "فيسبوك"، يوم الاثنين، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، لكنها حذفت هذا الإعلان بعد نشره بدقائق.

المصدر: "تاس"