الدبيبة يطالب بفتح ملف قضية "لوكربي" لمحاسبة من تسبب بـ"خسارة" ليبيا أموالها

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بفتح ملف "لوكربي" في الداخل لمحاسبة من تسببوا "بخسارة" ليبيا الأموال لصالح تعويضات خارجية.

وقال الدبيبة في تصريح على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس إن "أطرافا أرادت الزج بوزيرة الخارجية (نجلاء المنقوش) في ملف قضية لوكربي، وهذا الملف أقفل في الخارج، ونحن نريد فتحه في الداخل لمحاسبة من ورطنا لسنوات وتسبب في خسارتنا المالية (لصالح تعويضات خارجية)".

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وأضاف: "التشويش كثير وموجه لكن غصبا عنهم ليبيا ستعود وستكون قوية رغم كيد الكائدين"، معتبرا أن "جزءا من التشويش يتمثل باتهام وزيرة الخارجية بفتح قضية لوكربي".

وكان المجلس الرئاسي أعلن في 6 نوفمبر الجاري، إيقاف نجلاء المنقوش عن العمل "احتياطيا" للتحقيق فيما نسب إليها من "مخالفات إدارية، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي".

لكن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قال إن "صلاحيات المجلس الرئاسي لا تخوله إصدار قرار بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل والتحقيق معها"، مؤكدا أن "مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".

وهذا الجدل جاء في أعقاب تصريحات المنقوش لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن "نتائج إيجابية آتية" في قضية أبو عجيلة محمد مسعود، وأن ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم المطلوب في تفجير لوكربي العام 1988.

المصدر: ""بوابة الوسط"