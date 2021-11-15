الكويت.. عودة 3 معارضين سياسيين شملهم مرسوم عفو أميري (فيديو)

وصل ثلاثة من المعارضين السياسيين الكويتيين إلى بلادهم بعد أن شملهم عفو أصدره أمير الكويت نواف الأحمد الصباح قبل يومين.

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واحتشد مؤيدون وصحفيون محليون في مطار الكويت الدولي لاستقبال السياسيين الثلاثة، الذين صدرت بحقهم أحكام بتهمة اشتراكهم في احتجاج على الفساد وسوء الإدارة في الحكومة، تخلله اقتحام مبنى البرلمان في عام 2021.

والعائدون هم: مبارك الوعلان، وسالم النملان، وجمعان الحربش الذي شكر أمير البلاد على "البادرة الكريمة" التي قال إنها "لا تصدر إلا من قائد كريم".

وذكرت وكالة "رويترز" أن أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) توقعوا وصول مسلم البراك، وهو من قادة المعارضة شمله العفو، يوم 17 من نوفمبر الجاري.

ويعمل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، الذي بدا واهنا خلال ظهوره العلني في الآونة الأخيرة وطلب أن يؤدي ولي العهد مؤقتا بعض اختصاصاته الدستورية، للاستجابة لطلبات المعارضة لإنهاء جمود سياسي يحول دون إصلاحات مالية.

وكان الأمير أصدر مرسومين أميريين يوم السبت بالعفو وتخفيف الأحكام على 35 معارضا من بينهم 11 سياسيا يعيشون في المنفى الاختياري في تركيا بعد سفرهم خلال محاكمتهم في الكويت خلال السنوات العشر الماضية.

المصدر: "رويترز"