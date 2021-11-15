وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الأوضاع في سوريا

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا.

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وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب، أن الوزيرين أجريا محادثة هاتفية حيث "تبادلا الآراء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن، خاصة تطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا".

وفي 1 نوفمبر أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

وذكر مصدر في المعارضة السورية لوكالة "نوفوستي" أن الجيش التركي أبلغ الفصائل المسلحة السورية المتحالفة بالاستعداد لشن عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: RT