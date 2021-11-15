السودان.. دقلو يعتذر عن تولي رئاسة لجنة مراجعة لجنة إزالة التمكين

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو باعتذار لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.

وقد قرر البرهان يوم 25 أكتوبر الماضي تجميد عمل لجنة إزالة التمكين، قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

المصدر: "سونا"