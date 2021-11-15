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السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الإماراتية (صورة)

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السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الإماراتية (صورة)
Reuters
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قدم سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماده لوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبدالله بالهول.

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وقال موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر": "قدم سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك اليوم نسخة من أوراق اعتماده للسيد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي".

وأضاف الموقع أن السفير حايك "أعرب عن سعادته بتمثيل إسرائيل لدى الإمارات التي تتمتع بمكانة إقليمية ودولية مميزة بفضل سياسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات".

وكان يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، أعلن في يوليو الماضي، تعيين أمير حايك سفيرا لتل أبيب لدى دولة الإمارات.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا مجموعة صفقات، تشمل السياحة، والطيران، والخدمات المالية، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

المصدر:RT

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