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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع المبعوث الأممي إلى دمشق تطورات الأوضاع في سوريا

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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع المبعوث الأممي إلى دمشق تطورات الأوضاع في سوريا
wam
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون
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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دمشق، غير بيدرسون، وبحث معه تطورات الأوضاع في سوريا.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأنه خلال اللقاء الذي عقد في دبي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد، معربا عن ترحيبه بالمبعوث الأممي.

هذا وجدد وزير الخارجية دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة وتلبية تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، وفق "وام".

المصدر: "وام"

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