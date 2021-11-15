صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تنشر مزاعم بشأن سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أدار الاتصالات بين ليبيا وإسرائيل، بشأن القضايا الدبلوماسية والإنسانية.

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وفي تقرير لها ساهمت به وكالة "أسوشيتد برس"، أشارت "هآرتس" إلى أنه "بينما كان معمر القذافي من أشد المؤيدين الصريحين للقضية الفلسطينية، ودعم الجماعات الفلسطينية المسلحة بالأموال والأسلحة والتدريب، كان سيف الإسلام قد التقى علنا بالإسرائيليين من قبل، وحتى واعد ممثلة إسرائيلية".

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه "لا توجد علاقات رسمية بين الطرفين، لكن إسرائيل ونظام القذافي كانا على اتصال بشأن القضايا الدبلوماسية والإنسانية"، لافتة إلى أن "سيف الإسلام أدار هذه الاتصالات، من خلال رجال أعمال يهود من أصل ليبي، أحدهم هو والتر أربيب، الذي تتركز أعماله في كندا".

وأوضحت "هآرتس" أنه "لطالما اهتمت إسرائيل بليبيا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط ​​وقربها من الحدود المصرية، وأيضا بسبب الجالية الكبيرة لليهود الليبيين في إسرائيل، وتأثيرهم على اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت أيضا في الأسبوع الماضي أن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، وهو مرشح آخر لرئاسة ليبيا، أرسل ابنه صدام إلى إسرائيل، طالبا مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل، وفي المقابل، وعد حفتر بأنهم إذا ترأسوا حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة التي ستشكل في ليبيا بعد الانتخابات، فإنهم سيطلقون علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

المصدر: "هآرتس"