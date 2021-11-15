مصر.. الكاميرات تفضح سائقا خلال تحرشه بطفلة والقضاء يصدر عقوبة مشددة ضده

قضت محكمة شمال القاهرة في مصر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض طفلة، في منطقة الزاوية الحمراء في مارس الماضي.

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ورصدت كاميرات المراقبة المتهم وهو يأتي جريمته، وشاهده أحد الأشخاص، في مدخل أحد العقارات، على غرار "متحرش المعادي"، الذي رصدته الكاميرات أيضا، منذ عدة أشهر.

وأكدت التحقيقات أن المتهم هتك عرض طفلة بالقوة والتهديد، حيث تتبعها حتى خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فحسر ملابسها كرهاً عنها ولامس مواطن عفتها وقبَّلها من فمها رغمًا عنها، مستغلاً حداثة سنها، وفرط قوته، وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها، وذلك بأن هددها بالضرب مُعدمًا مقاومتها ثم مضى قدمًا في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيما.

وأوضح الشاهد الرئيسي في الواقعة أنه حال تواجده بمسكنه أبصر المتهم عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار محل سكنه ممسكا بالطفلة المجنى عليها ويعتدي عليها جنسيا، وذلك بأن لامس مواطن عفتها، فتوجه إلى والد المجنى عليها، وأبلغه بالواقعة.

المصدر: الوطن