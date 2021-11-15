شاهد.. فيديو لأطفال يقلدون لعبة شهيرة يثير ضجة في مصر والكشف عن العقوبة المتوقعة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمجموعة من الأطفال يقلدون لعبة "صب واي" الشهيرة أعلى القطارات في مصر في مركز المحلة الكبرى التابع للغربية.

وظهر الطفلان في مقطع فيديو التقطه أحد الشباب بكاميرا هاتفه، يتسابقان على الركض والقفز من أعلى أحد القطارات، في مشهد أثار دهشة المارة وأحدث جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا فور نشره.

ويقول الشاب مصور الفيديو، إن طالبا بقرية سامول التابعة لمركز المحلة، لا يتجاوز عمره 18 عامًا، صعد أعلى القطار الذي خرج دون ركاب من محطة الشعبية، وركض بطريقة جنونية بعكس اتجاهه في مشهد أثار استغراب المارة.

بينما أضاف أحمد علي، أحد سكان منطقة ميدان الشعبية بمدينة المحلة، أن الطفلين وآخرين من زملائهم صعدوا على القطارات بهدف تقليدهم لعبة شهيرة بعد التهرب من المدرسة وقضاء اليوم الدراسي في المنطقة نفسها.

ووصف حقيقة المشهد بقوله: "بيقلدوا لعبة صب واي واللي بيجري من غير ما يوقف هو اللي بيكسب ودي مش أول مرة يعملوها وبيفضلوا فوق القطر لحد ما يوصلوا طنطا".

وفي السياق ذاته، يقول المحامي الجنائي، محمد جمال، إن الطالبين لم يبلغا سن الرشد، مشيرًا إلى انه في هذه الحالة يتم استدعاء أسرهما للوقوف على ملابسات الواقعة بصفتهم المسؤول الأول عن كل ما يهدد سلامتهم والتقصير في التنشئة السليمة الواجب توافرها لهما.

وأكد أن قانون الطفل المصري يعاقب ذوي الأطفال في حال تعرضهم للخطر على مستوى الأمن أو الصحة أو الخُلق بسبب وجود خلل في تربيتهم بالأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو أي بيئة ينشأ بها الطفل.

وأوضح أن عقوبة أولياء الأمور على الإهمال في تربية أطفالهم، قد تصل إلى الحبس، فضلًا عن عقوبات تتعلق بسوء استخدام السكة الحديد، نظير ما فعله الطالبان، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة 5000 جنيه.

المصدر: الوطن