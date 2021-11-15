مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل ذبح 3 طلاب لزميلهم

أكدت التحقيقات في واقعة مقتل طالب بالصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ، ذبحا على يد 3 من زملائه بسبب خلافات أن أحد الطلاب الجناه قتل زميله بعنق زجاجة ما أدى لإصابته بجرح قطعي بطول25سم.

وبالتحري تبين أن سبب الواقعة، "قيام الطلاب الجناة، بالتنمر على الطالب القتيل لطيبته الزائدة، وضربه في ساقه حتى سقط أرضًا، فتشاجر معهم، دفاعًا عن نفسه، فقام أحدهم بكسر زجاجة وطعنه في رقبته، فجرى القتيل لمسافة 10 أمتار وسقط غريقًا في دمائه".

وتلقت الأجهزة الأمنة، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بوصول الطالب إبراهيم طارق إبراهيم عطية 18 سنة، من منطقة ميت علوان شرق مدينة كفر الشيخ، جثة هامدة، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد قيام 3 من زملائه، بذبحه بجرح قطعي في الرقبة بطول 25 سم بسبب خلافات بينهم . على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول كفرالشيخ، إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن مرتكبي الحادث من زملائه وجميعهم بالصف الثاني الثانوي، وأعمارهم 18 سنة، وتم القبض عليهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ .

وقال عم الطالب القتيل، إن شقيقه والد المجني عليه عاد قبل ساعات من الجريمة حيث كان مسافرا خارج مصر، وشاءت الأقدار ألا يفرح، حيث قتل نجله الوحيد على 3 بنات، وتحولت فرحته برجوعه لحزن ودماء على نجله الوحيد، مضيفا أننا نطالب الأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء بحق الضحية وسرعة القصاص من المتهمين الثلاثة . وقررت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطالب المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وسط حضور العشرات من أهالي القتيل وزملائه أمام مشرحة مستشفي كفرالشيخ العام .

المصدر: RT