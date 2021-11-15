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الدفاع اليمنية تعلن إلحاق خسائر في صفوف الحوثيين إثر قصف في مأرب

أخبار العالم العربي

الدفاع اليمنية تعلن إلحاق خسائر في صفوف الحوثيين إثر قصف في مأرب
Reuters Ali Owidha
الحرب في اليمن
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف نفذته قواته في محافظة مأرب مسرح القتال الدامي بين الجانبين شمال شرقي اليمن.

وقالت الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "مدفعية الجيش استهدفت صباح اليوم، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الكسارة (شمال غربي مأرب)، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرهم".

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وأضافت أن "القصف أدى إلى تدمير آليات قتالية وعربات تابعة للحوثيين".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن التحالف العربي نفذ 12 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 9 غارات منها على مديرية الجوبة جنوب مأرب، فيما استهدفت 3 أخرى مديرية صرواح غرب المحافظة الغنية بالنفط.

وسبق ذلك بساعات، إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 80 مسلحا من جماعة الحوثيين، وتدمير 19 آلية عسكرية لها، إثر 22 عملية استهداف لآلياتها وعناصرها في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وفي محافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد، ومحافظة الجوف الحدودية مع السعودية خلال 24 ساعة.

المصدر: "سبوتنيك"

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