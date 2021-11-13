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التحالف العربي ينشر فيديو لاستهدافه عناصر وآليات تابعة للحوثيين في مأرب والبيضاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي ينشر فيديو لاستهدافه عناصر وآليات تابعة للحوثيين في مأرب والبيضاء
Reuters
اليمن - أرشيف
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نشر التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها في اليمن، مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء اليمنيتين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" على حسابها بـ"تويتر" بأن "تحالف دعم الشرعية في اليمن نشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بمديرية صراوح (بمأرب) والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

المصدر: "واس" 

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