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ليبيون يعلنون غلق مراكز الانتخابات في الزاوية لمنع "المطلوبين للعدالة" من الترشح (فيديو)

أخبار العالم العربي

ليبيون يعلنون غلق مراكز الانتخابات في الزاوية لمنع
Reuters AK
العلم الليبي
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أفاد مراسل RT بأن محتجين في مدينة الزاوية غرب ليبيا أعلنوا في بيان عن إغلاق مراكز الانتخابات بالمدينة إلى حين "إقرار قاعدة دستورية تمنع المطلوبين للعدالة من الترشح للانتخابات".

وأشارت مواقع ليبية إلى أن "قادة وثوار مدينة الزاوية أعربوا عن رفضهم بشكل قاطع ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر إلى الانتخابات الرئاسية".

وحمل بيان صادر عن المحتجين الدول التي تدعم هذه الانتخابات "المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد يحدث"، مطالبين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ"رفض قبول ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر".

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر القادم.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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