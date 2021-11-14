مسؤول روسي: مشاركتنا في معرض دبي الجوي يهدف لاستئناف التعاون مع الإمارات في تصميم مقاتلة خفيفة

أكد مسؤول روسي أن الهدف من تقديم طائرة Checkmate ("كش مات") في معرض دبي الجوي الدولي هو استئناف التعاون بين روسيا والإمارات في تصميم مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس.

إقرأ المزيد

وقال رئيس شركة الطيران المتحدة الروسية يوري سلوسار للصحفيين أثناء فعاليات معرض دبي، اليوم الأحد: كان لدينا فترة توقف (في تنفيذ الاتفاقية الثنائية بشأن المقاتلة) منذ عام 2017، لكن تقديم هذه الطائرة في معرض دولي هنا في دبي ليس سوى تطوير هذا المشروع الخاص بالطائرة من الجيل الخامس، تنفيذا للاتفاقية المذكورة مع الإمارات".

وأوضح رئيس الشركة أن الحديث يدور عن تطوير مشترك بين روسيا والإمارات يمكن أن ينطلق من مشروع Checkmate، قائلا: "ليست هذه ثمرة جهودنا المشتركة، لكن أملنا كبير بأن العمل المشترك سيستمر".

وتابع سلوسار: "لقد كان هدف وصولنا إلى هنا هو تفعيل عملية المفاوضات بيننا حول تنفيذ الاتفاقية حول الطائرة الخفيفة متعددة الأغراض، الموقعة عام 2017. وأمامنا أيام عدة للعمل مع زملائنا".

وفي فبراير 2017 أفاد رئيس شركة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة سوف تتعاونان في تطوير مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس. وأوضح أن المقاتلة المذكورة قد يتم تصميمها على أساس طائرة "ميغ-29" وأن الأعمال ستبدأ عام 2018 لتستغرق 7 إلى 8 سنوات.

إقرأ المزيد

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أخبرت عن توقيع اتفاقية بين روسيا والإمارات بشأن تطوير المقاتلة الخفيفة.

وفي يونيو 2017 أورد رئيس الشركة الحكومية الروسية لصادرات الأسلحة ألكسندر ميخييف عن خوض مشاورات بين روسيا والإمارات حول المعايير التقنية للطائرة المستقبلية، دون أن ترد منذئذ أي تقارير عن مواصلة الأعمال ضمن المشروع المذكور.

المصدر: "إنترفاكس"