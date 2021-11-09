روسيا تنقل نموذجا لمقاتلة "كش مات" إلى الإمارات

قال مصدر في شركة "روستيخ"، إن روسيا نقلت إلى الإمارات نموذجا أوليا لمقاتلة Checkmate "كش مات" من الجيل الخامس الواعدة ذات المحرك الواحد.

وأضاف: "وصل النموذج الأولي للمقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس ذات المحرك الواحد Checkmate إلى الإمارات العربية للمشاركة في معرض دبي للطيران، الذي سيجري في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر. وتم نقل المقاتلة إلى مطار Dubai World Central على متن طائرة An-124".

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وأشار المصدر إلى أنه "يتم حاليا تجميع النموذج الأولي، وسيتم عرضه في المعرض الجوي في الجناح المغلق لشركة روستيخ، وهي المرة الأولى التي يجري فيها عرض هذه المقاتلة خارج حدود روسيا".

وقال: "من المقرر إقامة عدة عروض تقديم مغلقة لوفود الدول المشاركة، وعرض مفتوح لممثلي وسائل الإعلام وزوار المعرض".

وتحمل المقاتلة الواعدة الجديدة خصائص من مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57"، وهي شبيهة لها في الشكل الخارجي، لكنها ستكون أخف منها بكثير بسبب تزويدها بمحرك واحد.

المصدر: نوفوستي