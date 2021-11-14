الإمارات تسلم مصر "مواطنا مصريا" يحمل الجنسية الأسترالية ارتكب جريمة وحشية

أعلنت النيابة العامة المصرية، أنها تسلمت من السلطات في دبي مصريا يحمل الجنسية الأسترالية، متهما بارتكاب جريمة قتل امرأة في ضاحية حلوان بالعاصمة القاهرة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، نشرته على موقعها في الفيسبوك، أنه عقب الجريمة فر المتهم من مصر، لكن أمرا بالضبط الدولي أسفر عن القبض عليه بإمارة دبي وتسليمه للسطات المصرية.

وتعود الواقعة إلى نوفمبر الماضي، حينما عثر شقيق مالك الوحدة السكنية على جثة لمصرية، تحمل الجنسية الأسترالية، وتبين فيما بعد أنها صديقة المتهم الهارب.

وبعد التحقيقات من قبل السلطات المصرية تبين أن المتهم ارتكب جريمته وغادر فورا إلى دولة الإمارات يوم وقوع الحادث، فأصدرت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام أمرا بإلقاء القبض عليه دوليا، وبالتنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة) والسلطات الإماراتية أُلقي القبض عليه في إمارة دبي، وسلم مساء يوم الحادي عشر من الشهر الجاري للسلطات المصرية بميناء القاهرة الجوي، حيث استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه فأقر بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليها داخل الوحدة على إثر مشادة بينهما، ثم أضرم النار بها، وفر عقب ذلك. وأجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة خلال معاينة تصويرية باشرتها النيابة العامة.

المصدر: RT