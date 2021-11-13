وفاة أول رئيسة لمجلس الشعب في سوريا
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توفيت اليوم السبت الدكتورة هدية عباس، رئيسة مجلس الشعب السوري السابقة، إثر نوبة قلبية في المستشفى العسكري بدير الزور.
وعباس من مواليد 1958 بمحافظة دير الزور، وحازت على شهادة دكتواره في الهندسة الزراعية من جامعة حلب.
وتعتبر هدية عباس أول امرأة ترأس مجلس الشعب في سوريا، حيث شغلت هذا المنصب من 6 يونيو 2016 إلى 20 يوليو 2017.
المصدر: RT
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