مصر توجه برفع درجة الاستعداد القصوى في بعض المحافظات تحسبا لاضطراب الأحوال الجوية

وجهت السلطات المصرية برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هذا الأسبوع.

وأفاد موقع قناة "صدى البلد" بأن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تابع على مدار الساعات الماضية مع محافظي أسوان والبحر الأحمر وسوهاج جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها هذه المحافظات مساء الجمعة، كما تابع الإجراءات في هذه المحافظات لعمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وأضاف أن شعراوي وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

المصدر: "صدى البلد"