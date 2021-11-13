سوريا.. وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والرعاية الصحية
Reuters
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أفادت وكالة "سانا" بأن طفلا توفي في مخيم الركبان للنازحين، في منطقة التنف جنوب غربي سوريا، نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية ونقص الرعاية الصحية المقدمة لقاطني المخيم.
وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا" إنه "نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيون على مخيم الركبان تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه ما أدى الى وفاة طفل متأثرا بالمرض، في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض هناك جراء نقص الغذاء والدواء".
ويقع مخيم الركبان تحت سيطرة المسلحين المدعومين من القوات الأمريكية، التي أقامت قاعدة لها في منطقة التنف.
المصدر: "سانا"
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