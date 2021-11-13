مصر تسجل 909 إصابات جديدة بكورونا و57 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة يوم الجمعة.

وتشير البيانات المسجلة يوم الجمعة إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 919 إصابة و60 وفاة.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 342097، من ضمنهم 286348 حالة تم شفاؤها و19366 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"