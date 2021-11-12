السلطة الفلسطينية تنفي أخذ قرض مالي من إسرائيل

أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، أن السلطة لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية وأنه لا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام.

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وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة، قالت إن "إسرائيل حولت نحو نصف مليار شيكل إلى الفلسطينيين قبل شهرين بالإضافة الى الأموال الضريبية المحولة إليهم، وذلك بخلاف قانون الخصم".

نؤكد ان السلطة الفلسطينية لم تأخذ اي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية. ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الاعلام. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 12, 2021

المصدر: RT + "معا"