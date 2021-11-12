بلاغ بوجود قنبلة على إحدى طائرات "مصر للطيران" المتجهة من السعودية لمصر
Reuters
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أعلنت شركة مصر للطيران عن تلقي قائد طائرة متجه من السعودية إلى مصر بلاغا بوجود قنبلة على متن الرحلة.
وقالت الشركة في بيان لها إن قائد الرحلة رقم MS2688، المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة الدولي، قرر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، بناء على تعليمات السلطات في المملكة.
وأوضحت الشركة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبين أنه تهديد كاذب.
المصدر: مصر للطيران
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